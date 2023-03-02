Мир 02 марта 2023, 18:29 США заявили о готовности обсудить с Россией ограничение ядерных вооружений Госсекретарь Блинкен: США готовы к переговорам с РФ по контролю над ядерными вооружениями РИА «Новости»

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Американские власти открыты к переговорам с Россией в сфере ограничения ядерного вооружения. Такое заявление по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G20 сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передал ТАСС.

«Я сказал министру иностранных дел [России Сергею Лаврову], что <…> Соединенные Штаты всегда будут готовы к взаимодействию в сфере контроля над стратегическими ядерными вооружениями», — отметил госсекретарь.

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Он подчеркнул, что этой позиции американских властей не помешает происходящее в мире или в отношениях между странами. В качестве примера Блинкен привел взаимодействие США с Советским Союзом в разгар холодной войны.

На заседании глав внешнеполитических ведомств Лавров и Блинкен впервые увиделись лично после начала спецоперации.

Глава российского МИД и американский госсекретарь переговоров на саммите не проводили.