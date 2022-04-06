США заявили о готовности к переговорам с КНДР

Готовность к переговорам с КНДР без предварительных условий подтвердили США. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Заявление было сделано на фоне серии недавних ракетных пусков Северной Кореи. Слова Кирби привело РИА «Новости».

«На фоне недавних пусков мы подтверждаем готовность провести с Пхеньяном переговоры без предварительных условиях и в духе доброй воли», — сказал Кирби.

Он также добавил, что Пхеньян до настоящего времени не отреагировал на попытки Вашингтона инициировать подобного рода контакты.

Ранее Пхеньян возмутили слова министра обороны Южной Кореи Со Ука о том, что вооруженные силы его страны обладают большим количеством и различными типами ракет с возможностью «точно и быстро» поржать цели в Северной Корее.Это заявление Со Ук сделал 1 апреля на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск станы.

В ответ на это заместитель генерального директора ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра северокорейского руководителя Ким Чем Ына, заявила, что подобные высказывания могут быть чреваты серьезными последствиям. По словам Ким Е Чжон, если Южная Корея хочет предотвратить «катастрофу», ей необходимо соблюдать дисциплину.

Позднее она также заявила, что если Южная Корея решится на конфронтацию с Северной, последняя готова нанести ядерный удар.