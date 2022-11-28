28 ноября 2022, 22:18
США заявили о готовности к диалогу с Россией по ядерным ракетам
CNN: Госдеп США готов провести переговоры с Россией по СНВ-3 в кратчайшие сроки
США готовы перенести ранее отложенное заседание Двусторонней комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях на самую ближайшую дату. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
«США готовы перенести переговоры на ближайшие даты, поскольку возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности», — сказал чиновник.
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Ранее в МИД РФ сообщили, что назначенное на эту неделю заседание комиссии по ДСНВ в Каире российские чиновники отменили в одностороннем порядке.
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Дата переговоров пока остается неясной, ее должны назначить представители ведомства в РФ.
Договор о СНВ устанавливает ограничения на количество ядерных вооружений, которые могут иметь США и Россия. В рамках подписанного документа страны проводят инспекции оружейных объектов друг друга. Но из-за пандемии проверки приостановили, они не проходят уже два года.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Захарова заявляла, что Россия и США ведут диалог по вопросу возобновления инспекций. Она обратила внимание на «некоторые сложности» по восстановлению этой деятельности, но уверила, что РФ намерена добиваться их решения.
Госдеп США
МИД РФ
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