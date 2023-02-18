Мир 18 февраля 2023, 19:07 США заявили о готовности добиваться «правосудия» в конфликте на Украине Госсекретарь США Блинкен указал на намерение добиваться «правосудия» в украинском кризисе U.S. Department of Defense

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Соединенные Штаты решили добиваться «правосудия» с связи с конфликтом на Украине. Заявление Госдепартамента США на эту тему опубликовали на сайте ведомства.

«США будут добиваться правосудия для народа Украины столько, сколько потребуется», — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, возложив на Россию ответственность за «преступления».

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В среду, 15 февраля, руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сказал на брифинге, что США будут призывать к расследованию военных преступлений против российских военных. При условии, если такие факты подтвердятся.

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В начале февраля Германия приступила к сбору доказательств военных преступлений на Украине. О полноценном расследовании речи пока не идет. Представители немецкой Генеральной прокуратуры просто проводят опросы беженцев с Украины и фиксируют факты возможных военных преступлений, свидетелями которых они якобы могли стать.