США заявили, что знают о запусках ракет КНДР | 360°

Мир 02 ноября 2022, 08:45 США заявили, что знают о запусках ракет КНДР ВМС США: запуски ракет КНДР не представляют угрозы YouTube

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Военным Соединенных Штатов известно о запусках баллистических ракет КНДР, но они не представляют угрозы. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВМС США на своем сайте.

«По нашим оценкам, это событие не представляет угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по созданию ОМУ и баллистических ракет», — говорится в сообщении.

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Командование отметило, что обязательства США по обороне Южной Кореи и Японии остаются «незыблемыми». Американские военные добавили, что проводят тесные консультации с партнерами и союзниками.

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Ранее стало известно, что Северная Корея провела крупнейшие за год испытания ракет. В сторону Японского моря запустили не меньше 10 ракет разного типа. Подобный массовый запуск может быть попыткой запутать системы ПВО противника. Корейцы могли таким образом проверить, насколько затруднен перехват, если запущена череда ракет нескольких типов.