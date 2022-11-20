Мир 20 ноября 2022, 09:49 США заявили, что только закрытие кормушки заставит Зеленского пойти на переговоры Журналист Наполитано: Байден не заплатит Зеленскому, и тот сразу пойдет на переговоры Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией сразу, как Соединенные Штаты прекратят оказывать военную помощь. Об этом заявил ведущий подкаста Judging Freedom, журналист Эндрю Наполитано в беседе с бывшим инспектором ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скоттом Риттером, передал ведущий подкаста Judging Freedom, журналист Эндрю Наполитано в беседе с бывшим инспектором ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скоттом Риттером, передал ТАСС

«Если есть какие-то переговоры, каналы, если кто-то со стороны России и Украины тайно проводит встречу в отеле в Женеве, то там есть кто-то и из Госдепартамента», — предположил Наполитано.

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Риттер с ним согласился: «В этом нет сомнений».

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По слова Наполитано, конфликт не закончится, пока Байден не позвонит Зеленскому и не скажет: «Все». Пока не заявит: «Республиканцы взяли контроль над палатой представителей конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться».

Ранее журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что Зеленский вынуждает Соединенные Штаты принимать решения, противоречащие их национальным интересам. Он призвал Байдена защищать Штаты и не допустить «сползания к ядерному конфликту».