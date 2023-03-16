Мир 16 марта 2023, 23:26 США заявили, что смогут финансировать Украину до конца сентября Белый дом: у США есть все ресурсы для поддержки Украины до конца финансового года РИА «Новости»

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, у США есть есть финансовые возможности для того, чтобы помогать Украине до конца сентября. Именно к этому времени в стране закончится текущий финансовый год, пояснила представитель администрации Байдена на брифинге. Ее слова привел ТАСС.

«Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы [для поддержки Украины] до конца этого финансового года», — сказала Жан-Пьер.

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По словам пресс-секретаря президента США, по поводу помощи Киеву у нынешней администрации есть поддержка как со стороны демократов, так и республиканцев в Конгрессе. И поэтому, добавила Жан-Пьер, Белый дом будет продолжать поднимать вопрос о дополнительных ресурсах для оказания помощи Украине. Исходить при этом будут из ситуации на «местах» в стране.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что заключение перемирия на Украине в нынешних условиях означало бы закрепление территориальных приобретений России, что нарушает Устав ООН. Так он прокомментировал предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта.