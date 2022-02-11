США заявили, что скоро американцы не смогут уехать с Украины из-за войны

Если американские граждане сейчас не уедут с Украины, то скоро у них может не остаться возможности покинуть страну из-за вторжения. С таким мнением выступил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

Об этом сообщило РИА «Новости». Кроме того, американские СМИ усиленно пишут о времени начала гипотетических военных действий. Они запугивают, что может начаться ужасающая кампания. Некоторые государства уже призвали своих граждан уехать с Украины, потому что там обостряется политическая обстановка. Такие обращения уже обнародовали Нидерланды, Южная Корея, Япония и Норвегия.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к России с просьбой предоставить ему за 48 часов подробные объяснения военной деятельности, которые Россия проводит на приграничных территориях. Это касается и маневров в Крыму.

Тем временем, Североатлантический альянс подтверждает расширение на восточном направлении, сообщило News.ru. Увеличение войск в НАТО объясняют ростом напряженности вокруг Украины. Генсек блока Йенс Столтенберг сказал, что пока специалисты проводят анализ некоторых планов. Например, по размещению боевых групп на Черном море в Румынии.