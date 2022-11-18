Мир 18 ноября 2022, 21:07 США заявили, что окажут еще больше помощи Украине Белый дом: администрация Байдена работает с конгрессом по допфинансированию Украины Pxhere

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Администрация американского президента Джо Байдена ведет работы с Конгрессом по поводу выделения дополнительного финансирования для Украины. Об этом пятницу, 18 ноября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

Он прокомментировал вопрос о перспективах дальнейшей поддержки киевского режима со стороны Штатов.

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«Помощи будет больше. Мы работаем с Конгрессом над выделением дополнительного финансирования», — отметил Кирби.

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Соединенные Штаты регулярно составляют пакеты помощи Украине. Весной Конгресс выделил Белому дому около 40 миллиардов долларов для киевского режима. В октябре Байден подписал закон о выделении 12,4 миллиарда долларов в качестве новой помощи Украине. Накануне представители киевских властей предупредили США и страны Евросоюза о дефиците материалов и оборудования для восстановления объектов энергетической инфраструктуры после обстрелов по всей стране.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично ответила на вопрос оказания поддержки Киеву. Она назвала Украину 51-м штатом США, сообщил портал Ura.ru.