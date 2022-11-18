Мир 18 ноября 2022, 21:35 США заявили, что не толкают Зеленского к диалогу с Россией Представитель Белого дома Кирби: Штаты не толкают Зеленского к переговорам с Россией YouTube

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США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил ТАСС.

При этом он отметил, что дипломатия по украинскому вопросу необходима.

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«Мы все согласны с тем, что урегулирование посредством дипломатии — это наилучший вариант, уступающий только тому, чтобы [президент России Владимир] Путин просто вывел свои войска», — сказал Кирби.

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По его словам, Соединенные Штаты уже говорили, что только Зеленскому решать, когда проводить переговоры. Представитель СНБ подчеркнул, что главу киевского режима не принуждают и не подталкивают садиться за стол переговоров. Также Кирби заверил, что Штаты не будут «вести дискуссии» с Россией относительно окончания конфликта без присутствия властей Украины.

Журналисты газеты The Wall Street Journal заявили, что высказывание председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что победа Украины в вооруженном конфликте невозможна, бросило вызов официальной позиции американских властей, сообщил портал Ura.ru.