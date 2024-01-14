Мир 14 января 2024, 20:09 США заявили, что не стремятся к конфликту с Йеменом Представитель Белого дома Джон Кирби: США не хотят конфликта с хуситами Hani Ali/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Власти США не стремятся к конфликту с мятежниками-хуситами в Йемене. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения», — сказал Кирби.

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США вместе с Великобританией обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Таким радикальным образом западный мир решил ответить на разрушение своих логистических цепочек в Красном море.

Однако удары по Йемену лишь на треть снизили наступательный потенциал хуситов — достаточно серьезной силы, имеющая многолетний опыт вооруженной борьбы. При этом своими ударами Соединенные Штаты развязали руки хуситам для новых атак и терактов.

Хуситы заявили, что их нападения на корабли в Красном море направлены на подрыв способности Израиля пополнять свои вооруженные силы. В США уверены, Йемен стал угрозой, а атаки организации мешают мировой торговле. Однако теперь действия американской стороны угрожают всему судоходству в Красном море, уверен генеральный секретарь «Хезболлы».