24 июля 2023, 23:56
США заявили, что не поддерживают украинские атаки внутри России
США после атаки дронов на Москву заявили, что не поддерживают атаки ВСУ внутри России
Соединенные Штаты не поддерживают атаки Украины на территории России. Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер после налета беспилотников на Москву.
«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — заявила пресс-секретарь на брифинге.
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Представитель Белого дома отметила, что Крым, также подвергшийся нападению дронов, является территорией Украины. Жан-Пьер возложила ответственность за конфликт на РФ. Пресс-секретарь заявила, что Россия могла бы быстро остановить кризис и восстановить мир, если бы отвела свои войска.
Утром 24 июля средства радиоэлектронной борьбы подавили атаку двух украинских БПЛА в Москве. Пострадавших нет, сообщили в Минобороны России. Ночью 24 июля по Крыму ВСУ выпустили 17 беспилотников. Три БПЛА уничтожили, остальные 14 сбили с курса при помощи средств РЭБ, 11 рухнули в Черное море, три других — на территории полуострова.
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