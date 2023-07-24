Мир 24 июля 2023, 23:56 США заявили, что не поддерживают украинские атаки внутри России США после атаки дронов на Москву заявили, что не поддерживают атаки ВСУ внутри России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не поддерживают атаки Украины на территории России. Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер после налета беспилотников на Москву.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — заявила пресс-секретарь на брифинге.

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Представитель Белого дома отметила, что Крым, также подвергшийся нападению дронов, является территорией Украины. Жан-Пьер возложила ответственность за конфликт на РФ. Пресс-секретарь заявила, что Россия могла бы быстро остановить кризис и восстановить мир, если бы отвела свои войска.

Утром 24 июля средства радиоэлектронной борьбы подавили атаку двух украинских БПЛА в Москве. Пострадавших нет, сообщили в Минобороны России. Ночью 24 июля по Крыму ВСУ выпустили 17 беспилотников. Три БПЛА уничтожили, остальные 14 сбили с курса при помощи средств РЭБ, 11 рухнули в Черное море, три других — на территории полуострова.