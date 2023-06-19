19 июня 2023, 15:36
США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Американские власти не поддерживает независимость Тайваня. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили РИА «Новости».
«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — отметил он.
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По словам Блинкена, американское правительство не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему Китая.
Си Цзиньпин поддержал эту мысль, отметив, что конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени. Он подчеркнул, что Китай ждет от США уважения и требует не наносить ущерб законным правам и интересам страны.
«От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества», — резюмировал китайский лидер.
Ранее Си Цзиньпин заявил о важности взаимодействия с США на принципах уважения и искренности.
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