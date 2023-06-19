Мир 19 июня 2023, 15:36 США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня РИА «Новости»

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Американские власти не поддерживает независимость Тайваня. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили РИА «Новости».

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — отметил он.

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По словам Блинкена, американское правительство не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему Китая.

Си Цзиньпин поддержал эту мысль, отметив, что конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени. Он подчеркнул, что Китай ждет от США уважения и требует не наносить ущерб законным правам и интересам страны.

«От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества», — резюмировал китайский лидер.

Ранее Си Цзиньпин заявил о важности взаимодействия с США на принципах уважения и искренности.