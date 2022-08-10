США заявили, что не ограничивают выдачу виз россиянам

Ограничений для россиян на выдачу разрешений на въезд в США нет, граждане РФ могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру. Об этом заявила помощница госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт на брифинге для иностранных журналистов.

Так она ответила на вопрос о призыве Киева не выдавать визы гражданам России.

«Ограничений для россиян <…> нет. Россияне <…> на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]. <…> Это происходит каждый день», — заявила Стаффт, ее слова процитировал ТАСС.

Помощник госсекретаря напомнила, что в посольстве США в Москве на данный момент выдача разрешений не осуществляется.

Стафф пояснила, что невозвращение визовых сборов при срывах собеседований в консульствах США относятся ко всем иностранцам, а не только к россиянам. Она указала, что американские власти продлили срок действия оплаты на 2023 год, чтобы те, кто не смог пройти собеседование на получение визы, мог использовать эту оплату.