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    10 августа 2022, 22:18

    США заявили, что не ограничивают выдачу виз россиянам

    Госдеп: ограничений на выдачу виз на въезд в США для россиян нет

    Полина Созыкина

    Ограничений для россиян на выдачу разрешений на въезд в США нет, граждане РФ могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру. Об этом заявила помощница госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт на брифинге для иностранных журналистов.

    США заявили, что не ограничивают выдачу виз россиянам

    Так она ответила на вопрос о призыве Киева не выдавать визы гражданам России.

    «Ограничений для россиян <…> нет. Россияне <…> на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]. <…> Это происходит каждый день», — заявила Стаффт, ее слова процитировал ТАСС.

    Помощник госсекретаря напомнила, что в посольстве США в Москве на данный момент выдача разрешений не осуществляется.

    Стафф пояснила, что невозвращение визовых сборов при срывах собеседований в консульствах США относятся ко всем иностранцам, а не только к россиянам. Она указала, что американские власти продлили срок действия оплаты на 2023 год, чтобы те, кто не смог пройти собеседование на получение визы, мог использовать эту оплату.