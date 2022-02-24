США заявили, что не готовы к «театру Кабуки» вместо переговоров с Россией

США готовы к серьезной дипломатической работе с РФ по ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, его слова привело РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что притворство и «театр Кабуки» в данном вопросе Америку более не устраивают.

«Дам вам знать, что мы больше не будем вовлечены в притворную дипломатическую работу», — сказал Прайс в ходе брифинга.

Он также добавил, что Москве в настоящее время необходимо продемонстрировать серьезность собственных намерений в рамках дипломатии и снизить градус эскалации. Все происходившее ранее дипломат сравнил с японским театром Кабуки.

«В каком-то смысле это был дипломатический театр Кабуки: Россия делала заявления о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом», — пояснил Прайс.

Ранее в Госдепе сообщили, что США готовы ввести санкции против двух крупнейших финансовых институтов России в ответ на эскалацию ситуации вокруг Украины.

Кабуки — один из видов традиционного театра Японии. Исполнители используют сложный грим и костюмы с большой символической нагрузкой.