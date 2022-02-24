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    24 февраля 2022, 00:56

    США заявили, что не готовы к «театру Кабуки» вместо переговоров с Россией

    Госдеп: США больше не готовы к «театру Кабуки» в ситуации по Украине, нужен диалог с РФ

    Алексей Иванчин

    США готовы к серьезной дипломатической работе с РФ по ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, его слова привело РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что притворство и «театр Кабуки» в данном вопросе Америку более не устраивают.

    «Дам вам знать, что мы больше не будем вовлечены в притворную дипломатическую работу», — сказал Прайс в ходе брифинга.

    Он также добавил, что Москве в настоящее время необходимо продемонстрировать серьезность собственных намерений в рамках дипломатии и снизить градус эскалации. Все происходившее ранее дипломат сравнил с японским театром Кабуки.

    «В каком-то смысле это был дипломатический театр Кабуки: Россия делала заявления о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом», — пояснил Прайс.

    Ранее в Госдепе сообщили, что США готовы ввести санкции против двух крупнейших финансовых институтов России в ответ на эскалацию ситуации вокруг Украины.

    Кабуки — один из видов традиционного театра Японии. Исполнители используют сложный грим и костюмы с большой символической нагрузкой.