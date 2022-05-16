США заявили, что могут одобрить заявку на вступлении Швеции в НАТО до августа

Соединенные Штаты смогут ратифицировать заявку на членство Швеции в НАТО до августа 2022 года. Такое заявление сделал лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл во время посещения Стокгольма.

«В ожидании заявки Швеции в НАТО очевидный вопрос в том, как долго займет [ее рассмотрение]. В США мы сделаем это быстрее, чем с предыдущими заявками, и надеемся, что сможем одобрить ее до августа. Другие страны НАТО, возможно, смогут сделать это быстрее», — сообщил он в интервью телеканалу SVT.

Политик выразил уверенность, что заявку одобрят как в Палате представителей, так и в Сенате. Макконнелл отметил, что США должны оказаться первыми в очереди на ратификацию договора для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его мнению, эти страны внесут свой вклад в стратегическую и военную мощь альянса.

Также в Швецию с визитом прибыли сенаторы Джон Корнин, Сьюзан Коллинз, Джон Баррассо. Они встретились с и премьер-министром страны. Магдаленой Андерссон, а также министром обороны Петером Хультквистом. Политики обсудили с атлантическое сотрудничество, ситуацию на Украине, выбор политики безопасности Швеции. Об этом написал ТАСС.