США заявили, что эсминец Chafee проводил «обычные операции» в Японском море

США заявили, что эсминец Chafee не пытался пересечь госграницу России в Японском море. По мнению американской стороны, что корабль проводил «обычные операции».

Заявление об этом появилось на официальном сайте Тихоокеанского флота ВМС США. В нем командование указало на то, что эсминец Chafee готовился к «полетным операциям», когда к нему приблизился российский военный корабль на расстояние примерно 60 метров.

В сообщении подчеркивается, что взаимодействие было безопасным и профессиональным. При этом военные заявили, что российская сторона сделал предупреждение о том, что в этом районе проводятся учения с артиллерийскими стрельбами, уже после подхода корабля «Адмирал Трибуц».

Об инциденте в Японском море накануне сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, американский эсминец Chafee попытался нарушить границу России у Владивостока. Когда российские военные потребовали, чтобы эсминец изменил курс, экипаж Chafee подал сигнал о том, что с борта корабля поднимается вертолет, поэтому они не могут сменить курс.