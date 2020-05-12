США заявил о конкурсе на участие в проекте «Медийная инициатива для Ближнего Востока»

Госдеп США намерен провести тренинги для представителей медиабизнеса в регионе и наладить с ними взаимодействие. Основная цель проекта — содействие обучению и творческому сотрудничеству в кругу американских и ближневосточных специалистов в области телевидения, вещательных СМИ, а также из цифровой сферы для активизации воображения зрителей — особенно из числа молодежи — в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).

Вашингтон также организует программы обмена. Они будут способствовать «ценностно ориентированному производству развлекательных программ», разработке контента, а также поддержке связей между телевизионными индустриями США и Ближнего Востока.

Сообщается, что ожидаемый результат — «полноценные планы сериалов с проработанными персонажами, сериями и сезонными сюжетными линиями, а также пилотные выпуски программ, готовых к производству».