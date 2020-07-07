США захотели запретить TikTok

По словам госсекретаря, в стране всерьез задумались о блокировке китайского приложения. На данный момент инициативу рассматривают. Ранее Индия уже запретила использование китайских социальных сетей, в том числе TikTok.

«Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо», — подчеркнул Помпео.

Пользоваться приложением он советует лишь тем, кто хочет, чтобы его данные попали «в руки Коммунистической партии Китая».