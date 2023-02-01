Мир 01 февраля 2023, 23:50 США захотели вырезать Россию с политической карты мира Посол Антонов назвал целью США стратегическое поражение России на Украине РИА «Новости»

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Американские дипломаты прямо заявили, что используют ситуацию на Украине для того, чтобы измотать Россию и нанести ей стратегическое поражение. Об этом в эфире Первого канала заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что США для достижения поставленной перед собой цели не останавливаются ни перед чем, включая угрозы о применении санкций в адрес бывших советских республик. По словам дипломата, американцы хотят добиться полного прекращения сотрудничества России с соседями.

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«Русофобы договорились до того, что надо вырезать название „Россия“ с политической карты мира. Данные тезисы — не пропагандистские лозунги и не фигура речи. Это действительно реальная ситуация в наших взаимоотношениях», — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что отношения между двумя державами находятся в самом плачевном состоянии за всю историю из-за поведения американцев, которые разрушили все, что удалось совместно выстроить за последние годы.