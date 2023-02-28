Мир 28 февраля 2023, 08:29 США захотели возложить на Россию вину за провокацию с химоружием на Украине Минобороны: США хотят возложить на Россию вину за провокацию с химоружием на Украине National Cancer Institute/Unsplash

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Власти США рассчитывают провести на Украине провокацию с химическим оружием, а ответственность за нее возложить на Россию. Об этом на брифинге сообщил начальник войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«США и их пособники надеются, что никто не сможет организовать эффективное расследование в условиях боевых действий. Поэтому они хотят укрыть от ответственности реальных исполнителей и организаторов, а вину возложить на Россию», — сказал он.

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Кириллов заявил, что российская сторона установит причастных к провокации с химическим оружием.

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«Нам уже известно, что против российских военных применяли самодельные снаряды с химическим составом, сбрасываемых с беспилотников. Исследования установили, что в них содержались окислители, производимые в Чехии. Мы предупреждаем, что все виновники будут наказаны», — добавил начальник войск РХБЗ.

Ранее Кириллов сообщил, что у США остались образцы боевого отравляющего вещества BZ, хотя они заявляли о полном уничтожении его запасов в 1990 году.