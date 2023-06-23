23 июня 2023, 10:13
США захотели вовлечь Индию в свои геополитические построения — Рябков
Рябков заявил об усилении попыток США вовлечь Индию в свои геополитические построения
США все настойчивее пытаются вовлечь Индию в свои геополитические построения. Но Россия уверена, что правительство страны осознает все возможные риски. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«США предпринимают усиливающиеся попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения», — отметил дипломат.
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Он подчеркнул, что с этой целью американские власти формируют разные структуры: формальные и неформальные.
Рябков выразил надежду на опыт и проницательность индийских партнеров. Он счел, что индийские власти полностью отдают себе отчет в том, с какими рисками, к примеру, может быть связано создание на полуострове Индостан центра обслуживания военных кораблей и самолетов НАТО.
Дипломат обратил внимание на намерение России продолжить углубление партнерства с Индией.
Накануне Россия вошла в пятерку самых крупных торговых партнеров Индии.
США
Индия
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