Мир 23 июня 2023, 10:13 США захотели вовлечь Индию в свои геополитические построения — Рябков Рябков заявил об усилении попыток США вовлечь Индию в свои геополитические построения РИА «Новости»

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США все настойчивее пытаются вовлечь Индию в свои геополитические построения. Но Россия уверена, что правительство страны осознает все возможные риски. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«США предпринимают усиливающиеся попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения», — отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что с этой целью американские власти формируют разные структуры: формальные и неформальные.

Рябков выразил надежду на опыт и проницательность индийских партнеров. Он счел, что индийские власти полностью отдают себе отчет в том, с какими рисками, к примеру, может быть связано создание на полуострове Индостан центра обслуживания военных кораблей и самолетов НАТО.

Дипломат обратил внимание на намерение России продолжить углубление партнерства с Индией.

Накануне Россия вошла в пятерку самых крупных торговых партнеров Индии.