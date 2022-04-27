США захотели включить Россию в свой список стран-спонсоров терроризма

США изучают возможность включения России в свой список «стран-спонсоров терроризма». Такое решение могут принять в связи с событиями на Украине, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Его слова процитировал ТАСС.

О том, что Госдеп изучает такую возможность, на прошлой неделе также сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он отметил, что сейчас изучаются факты и закон.

«Если это будет возможно по закону, мы применим его, если он эффективен и уместен», — отметил тогда Прайс.

Также официальный представитель госдепартамента позже отмечал, что США будут наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине. По словам Прайса, США видят в санкциях не самоцель, а средство достижение цели — прекращения боевых действий на Украине.

Блинкен ранее заявлял, что Штаты продолжат предоставлять помощь Украине. По его словам, США еще в конце прошлого года дали украинской стороне 200 миллионов долларов, новые финансы предоставляются и сейчас. На сегодняшний день, как отметил госсекретарь США, процесс поставок оружия на Украину стал быстрее.