США захотели ужесточить ограничения на поставку чипов в Китай | 360°

Мир 12 сентября 2022, 09:51 Поделиться Telegram

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Viber США захотели ужесточить ограничения на поставку чипов в Китай Reuters: США намерены в октябре ужесточить ограничения на поставки чипов в Китай unsplash.com

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Власти США собираются ужесточить ограничения на поставки американских полупроводников в Китай. Речь идет о чипах, которые используются в сфере искусственного интеллекта, сообщило агентство Reuters. По его данным, новые правила затронут и средства для производства микросхем.

Источники Reuters уточнили, что расширение ограничений на поставки планируют ввести в октябре.

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По информации агентства, Минторг США намерен опубликовать новые правила. По ним китайские фабрики, которые производят полупроводники нового поколения, не смогут покупать оборудование для создания микросхем, если у них не будет лицензии от американских властей США.

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Без специального документа нельзя будет поставлять в Китай и чипы для искусственного интеллекта.

При этом представитель министерства не стал комментировать агентству эти данные, заявив только, что ведомство применяет комплексный подход для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США.

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