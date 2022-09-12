США захотели ужесточить ограничения на поставку чипов в Китай | 360°

Все новости

Спецоперация

12 сентября 2022, 11:18

Украинские войска за сутки пятьдесят раз открыли огонь по ДНР

Эксклюзив

12 сентября 2022, 11:15

После блэкаута украинцы поймут, в какому аду находятся жители ЛДНР

Реклама

Мир

12 сентября 2022, 11:06

Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки

Подмосковье

12 сентября 2022, 11:05

Возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье

Выборы

12 сентября 2022, 11:03

«Единой России» достанутся более 1100 мандатов муниципальных депутатов в Москве

Знаменитости

12 сентября 2022, 11:03

Актер Сергей Бурунов рассказал о съемках в клипе Ольги Серябкиной

Здоровье

12 сентября 2022, 11:02

Россиянам рассказали о плюсах и минусах употребления мяса

Подмосковье

12 сентября 2022, 10:59

Врачи из Балашихи спасли женщину с воспалением после укуса кошки

Спецоперация

12 сентября 2022, 10:51

Херсону и Херсонской области ничего не угрожает — ВГА

Мир

12 сентября 2022, 09:51

США захотели ужесточить ограничения на поставку чипов в Китай

Reuters: США намерены в октябре ужесточить ограничения на поставки чипов в Китай

Читать 360tv в

Власти США собираются ужесточить ограничения на поставки американских полупроводников в Китай. Речь идет о чипах, которые используются в сфере искусственного интеллекта, сообщило агентство Reuters. По его данным, новые правила затронут и средства для производства микросхем.

Источники Reuters уточнили, что расширение ограничений на поставки планируют ввести в октябре.

Реклама

По информации агентства, Минторг США намерен опубликовать новые правила. По ним китайские фабрики, которые производят полупроводники нового поколения, не смогут покупать оборудование для создания микросхем, если у них не будет лицензии от американских властей США.

Реклама

Без специального документа нельзя будет поставлять в Китай и чипы для искусственного интеллекта.

При этом представитель министерства не стал комментировать агентству эти данные, заявив только, что ведомство применяет комплексный подход для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США.

США

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама