Мир 19 ноября 2023, 20:02 США захотели утвердить запрос помощи Украине и Израилю до конца года NBC: конгресс надеется утвердить запрос о помощи Украине и Израилю Pxhere

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Конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации о выделении помощи и Украине, и Израилю. Об этом сообщили источники телеканала NBC.

«Лидеры конгресса надеются собрать дополнительный пакет для оказания помощи», — передал канал.

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Также они рассчитывают внести улучшения в иммиграционную систему США к концу года. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, но он включает значительные сокращения бюджета ряда федеральных ведомств. Белый дом и демократы в сенате отказались от инициативы.

Ранее Украина столкнулась с наихудшим из возможных сценариев получения помощи от Запада. Вопрос поставок для украинской стороны республиканцы фактически готовы отодвинуть.

При этом украинцы отказываются сражаться за свою страну и хотят ее покинуть. Американский обозреватель Моника Шоуолтер призналась, что это ее шокировало, ведь Запад выдавал миллиарды для Вооруженных сил Украины. Женщину возмутил тот факт, что жители Америки и других стран должны платить, когда украинцы даже не готовы постоять за Родину, а если и делают это, то насильно.