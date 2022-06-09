США захотели устранить препятствия для поставок удобрений и продовольствия из России

США и Европа не вводили ограничений против поставок продовольствия и удобрений из России, заявил санкционный координатор госдепартамента Джим О’Брайен. По его словам, меры, которые были приняты против российских банков нельзя считать непреодолимым препятствием для экспорта сельскохозпродукции.

О’Брайен добавил, что Штаты собираются в ручном режиме устранять препятствия для поставок российского продовольствия и удобрений в страны глобального юга. Никаких санкционных помех, по мнению сотрудника Госдепа, нет, написало РИА «Новости».

«Мы активно работаем над информированием компаний, что им разрешается делать… Нет ничего, что бы мешало России экспортировать продовольствие, удобрения», — сказал он.

По словам координатора, у некоторых компаний могут быть вопросы относительно взаимодействия с российскими экспортерами, в связи с этим власти США намерены проводить с ними разъяснительную работу.

«Я целиком уверен, что есть возможности оплачивать это зерно, пусть даже при помощи иных механизмов, чем раньше», — заключил он.