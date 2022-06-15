США захотели уменьшить российские доходы от продажи нефти

Россия увеличила доходы от продажи нефти по всему миру, поэтому их необходимо сократить. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. Его слова привел ТАСС.

«Мы знаем, что на сегодняшний день Россия продает меньше нефти в пересчете на баррели, чем до вторжения [на Украину], но из-за роста цен она может получать больше прибыли. Поэтому наша цель — снизить уровень доходов [России от нефти], несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», — сказал Адейемо.

По мнению чиновника, несмотря на то, что страны покупают нефть со скидкой, в целом ее стоимость настолько выросла, что это все равно позволяет России получать значительную прибыль, которой не было до начала спецоперации.

Адейемо отметил что в настоящее время российскую нефть продолжают покупать европейские страны, Индия, Китай, Республика Корея, Турция и Япония.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда наша цель — найти способы ограничить доходы России от продажи нефти, отчасти потому, что одна из проблем с нефтью заключается в том, что вы не всегда знаете, откуда она поступает. <…> Страны, как только санкции распространяются на энергоносители, пытаются скрыть, откуда поступают эти энергоносители», — сказал замминистра финансов.

При этом он не исключил, что нефть из России может поступать даже в США, несмотря на введенный в марте запрет. Адейемо подчеркнул, что Штатам необходимо убедиться, что принятые ими меры не взвинтят цены на нефть еще сильнее, а американские потребители не понесут дополнительные расходы.