Мир 03 декабря 2023, 10:21 США захотели разместить ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе Nikkei Asia: США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе из-за Китая Gunnery Sgt. Chad Pulliam/Keystone Press Agency/globallookpress

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США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе уже в 2024 году. Об этом Nikkei Asia заявил представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс.

Арсенал ракет разместят для сдерживания влияния Китая. Пентагон собирается разместить в регионе снаряды Tomahawk, а также Standard-6 (SM-6).

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«Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, создав свой первый арсенал в регионе после окончания холодной войны», — отметил Филлипс.

О том, где именно США создадут арсенал ракет, представитель американской армии не сообщил.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что Белый дом стремится изолировать Китай. По его словам, для этой цели американское руководство раскачивает ситуацию на Тайване, не имея при этом возможности признать его как независимое государство. США поставляют острову оружие и обещают военную поддержку, пытаясь сформировать антикитайскую коалицию, добавил эксперт.