США захотели сохранить российскую нефть на мировых рынках, но ограничить доходы РФ

Минфин США не хотел бы, чтобы российская нефть прекращала поступать на мировые рынки. Но вместе с тем у Штатов есть цель ограничить доходы РФ от ее продажи, заявила глава министерства Джанет Йеллен.

О намерениях американской администрации она сообщила в ходе слушаний в конгресса, написала газета «Известия».

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки», — сказала Йеллен.

Она пояснила, что это важно для сдерживания роста глобальных цен на нефть и предотвращения скачка, который может повлечь за собой мировую рецессию. Вместе с тем, глава Минфина указала на том, что безусловной целью администрации США является ограничение доходов от продажи нефти, поступающих в Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что нефтяное эмбарго только усугубит положение США. Она отметили, что в ряде СМИ появились сообщения о том, что Штаты подталкивают свои углеводородные компании-гиганты, включая Chevron, к сотрудничеству с Венесуэлой, написал RT.

«Американские эмиссары срочно ищут углеводороды — нефть и газ — по всему земному шару: в первую очередь для себя, а во вторую — для европейцев, которых они втянули в эту санкционную яму», — заметила Захарова.