Мир 29 апреля 2023, 11:30 США захотели сохранить работу своего посольства в России Замглавы МИД Вершинин заявил о заинтересованности США в сохранении работы посольства в РФ РИА «Новости»

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Американские власти заявили о заинтересованности в продолжении работы своего посольства в России. Об этом сообщил заместитель главы МИД страны Сергей Вершинин, передал ТАСС.

«Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», — подчеркнул дипломат.

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По словам Вершинина, отношения между Россией и США опустились на чрезвычайно низкий, почти нулевой уровень. Двусторонних контактов между странами фактически нет.

Заместитель главы МИД обратил внимание, что в ответ на любые недружественные действия в сторону России американская сторона получит такую же реакцию.

Ранее посол США в Москве Линн Трейси отметил, что отношения стран достигли одной из низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время. По его мнению, переломным моментом стали события на Украине и вхождение Крыма в состав России.