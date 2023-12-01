Мир 01 декабря 2023, 20:35 США захотели снизить энергодоходы России в два раза FT: США захотели вдвое снизить энергодоходы России к 2030 году Unsplash

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Власти Соединенных Штатов намерены в два раза сократить доходы России от продажи энергетических ресурсов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетта.

Нефтяные санкции западных стран в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году экспорт газа и нефти РФ сократится на 40-50%.

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«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — подчеркнул Пайетт.

Цель ограничений состоит в том, чтобы «изменить поведение России». Санкций нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться украинский конфликт, подчеркнул представитель Госдепа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пайетта. Он отметил, что Кремль не сомневается в дальнейшем давлении на РФ и всю систему международных торговых отношений со стороны США. Экономика американцев крупнейшая, но не единственная, и наступает период многообразия, заявил Песков.