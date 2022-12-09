Мир 09 декабря 2022, 21:14 США захотели сковать военно-техническое развитие России Посол РФ Антонов: США пытаются сковать военно-техническое развитие России freepik

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Соединенные Штаты преследуют цель остановить военно-техническое развитие России». Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала «Россия-24». Глава дипмииссии пояснил, что б этом свидетельствуют меры, на которые пошел Белый дом.

«Пока просматривается очевидное: стремление США стреножить военно-технологическое развитие Российской Федерации, навязать такие схемы потенциальных договоренностей, которые предусматривали бы второстепенное положение России на международной арене», — сказал он.

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Штаты хотят заполучить дополнительные данные по новым системам стратегических вооружений. Также власти страны пытаются заставить Россию остановить производство таких изделий, как «Кинжал», «Авангард» и «Посейдон», подчеркнул дипломат.

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Антонов добавил, что намека на позитив в российско-американских отношениях нет.

Российский лидер Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Бишкек заявил, что Минобоороны США давно работает над концепцией нанесения обезоруживающего удара по территории противника. Речь идет о запуске крылатых ракет по пунктам управления. По словам главы государства, Россия может взять эту идею на вооружение.