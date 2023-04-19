Мир 19 апреля 2023, 03:23 США захотели провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности Минэнерго США: Вашингтон хотел бы обсудить с Россией и Китаем стратегическую стабильность РИА «Новости»

Читать 360tv в

США хотели бы вести диалог с Китаем и Россией по стратегической стабильности, но сейчас таких переговоров нет. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби на слушаниях в комитете сената конгресса по делам вооруженных сил. Американского политика процитировал ТАСС.

«Мы действительно хотели бы участвовать в диалогах по стратегической стабильности с Россией и Китаем, но мы в них не участвуем», — прокомментировала Хруби ситуацию вокруг нераспространения ядерного оружия.

Реклама

По словам политика, США разрабатывают технологии верификации новых систем вооружений. Хруби выразила надежду, что когда-нибудь «откроется окно переговоров» с Москвой и Пекином.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в лживости министров иностранных дел стран G7 после того, как они выступили с призывом к Кремлю подтвердить недопустимость ядерной войны. Медведева возмутили слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки «свидетельством безмерных человеческих страданий».