США стремятся использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Китаем и РФ. Так считает автор публикации в китайской газете Global Times. Он раскритиковал попытки Вашингтона заставить Пекин оказать давление на Москву в сложившейся ситуации.

Основной причиной спецоперации на Украине, по мнению автора статьи, стало расширение НАТО на восток.

«Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно», — отмечается в статье.

США и НАТО, по мнению обозревателя, допустили ошибку при построении системы европейской безопасности.

По мнению автора статьи, если Китай окажет давление на Россию, это подорвет отношения Пекина и Москвы и саботирует взаимное доверие. Для обеих сторон это станет огромной стратегической потерей, указано в материале.

«Это то, что США хотят и рады видеть. <…> Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался?» — цитирует РИА «Новости» выдержку из статьи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США примут меры в отношении Китая, если последует поддержка относительно российской спецоперации на Украине. Блинкен уточнил, что с этими требованиями к председателю КНР Си Цзиньпину выступит президент США Джо Байден, предупредив о последствиях.