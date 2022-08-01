США захотели воспрепятствовать «злонамеренному влиянию» России в Северной Македонии

Госдепартамент США представил стратегию развития отношений с Северной Македонией. В ней сказано, что страна якобы является «важной мишенью злонамеренного российского политического влияния» и растущего экономического давления со стороны Китая. С выводами американцев ознакомился RT.

Авторы новой стратегии развития отношений Штатов и Северной Македонии заявили, что предстоящие годы станут важным периодом для сохранения траектории пути Северной Македонии к полной стабильности в качестве демократии, которая ориентирована на Запад.

По словам американских политиков, миссия США будет продвигать в Северной Македонии полную интеграцию страны в западные и евроатлантические институты и практики «как наилучший способ консолидации крайне важных реформ». При этом составившие доклад эксперты высказали мнение, что евроатлантическому курсу стран Западных Балкан якобы мешают Россия и Китай.

«Злонамеренные зарубежные влияния — правительства России и Китайской Народной Республики — активно противостоят западной интеграции региона, распространяя дезинформацию и используя имеющиеся уязвимости, для того чтобы сбить государства Западных Балкан с их демократически выбранного пути и при этом укрепить свое экономическое и политическое присутствие в Европе», — резюмировали в Госдепартаменте.

Штаты в связи с этим собираются сотрудничать с гражданским обществом и правительством Северной Македонии. США хотят добиться устойчивости региона к влияниям извне.