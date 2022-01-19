США захотели продолжить переговоры с Россией по вопросам безопасности

США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в этой сфере есть возможности для достижения прогресса. Такое мнение выразил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию», — заявил Салливан. Его слова привело издание Foreign Policy.

Помощник президента США считает, что есть возможности для значительного прогресса путем дипломатии по критически важным вопросам европейской безопасности, которые заслуживают детального рассмотрения.

По словам Салливана, если Россия «хочет двигаться вперед в дипломатии», Штаты готовы продолжить обсуждение вопросов безопасности. В том случае, если «РФ хочет пойти по пути вторжения и эскалации», как заметил помощник американского лидера, США готовы и к этому.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сейчас может в любой момент совершить нападение на Украину.

Страны Запада и Украина все чаще стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у украинской границы. Россия неоднократно отвергала такие обвинения.