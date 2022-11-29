Мир 29 ноября 2022, 23:34 США захотели признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией — СМИ Bloomberg: США изучают возможность признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Белый дом рассматривает вопрос о признании частной военной компании «Вагнер» террористической организацией. Об этом со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте сообщило агентство Bloomberg.

По их данным, окончательного решения администрация президента еще приняла.

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Собеседники агентства считают, что признание ЧВК «Вагнер» террористической структурой позволит США возбудить уголовное дело против ЧВК и отдельных ее членов, а также преследовать их активы по всему миру.

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«Вагнер» уже находится в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза. Тем не менее, группа продолжает набирать силу и влияние, отметили в статье.

В агентстве также считают, что подобные санкции в отношении вагнеровцев помогут Белому дому снизить давление со стороны некоторых американских законодателей, которые требуют от Байдена назвать Россию государством, поддерживающим терроризм.

21 ноября парламентская ассамблея НАТО обратилась к странам альянса с просьбой признать Россию «террористическим режимом». Принятие такого решения даст организации право создать Международный трибунал, который будет привлекать РФ к ответственности.