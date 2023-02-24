Мир 24 февраля 2023, 05:02 США захотели превратить Тайвань во вторую Украину — экс-евродепутат Экс-евродепутат Филиппо: США хотят развязать конфликт на Тайване по украинскому сценарию РИА «Новости»

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Увеличение численности американского военного контингента на Тайване говорит о желании США развязать новый конфликт по украинскому сценарию. Такое заявление в Twitter сделал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» — говорится в посте.

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Политик считает, что для НАТО-2030 новой повесткой дня становится мировая война против россии и Китая. Он призвал Францию поскорее выйти из военного блока, чтобы выбраться из этой «трясины».

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Обстановка вокруг Тайваня накалилась после визита на остров в августе прошлого года Нэнси Пелоси, которая на тот момент была спикером палаты представителей конгресса США. Китай оценил это действие как акт поддержки тайваньского сепаратизма.

Вооруженный конфликт на Тайване станет следующей целью НАТО после завершения кризиса на Украине, считают в Китае. Это будет попыткой проложить путь для альянса в Азию.