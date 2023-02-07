Мир 07 февраля 2023, 04:08 США захотели повысить пошлины на российский алюминий в 200% Bloomberg: США планируют ввести пошлину в 200% на российский алюминий

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США планируют ввести пошлину на российский алюминий в 200%. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, это может произойти уже на этой неделе.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, США готовятся ввести 200%-й тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы продолжать оказывать давление на Москву», — говорится в статье.

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Отмечается, что такие тарифы положат конец импорту металла в США из России, на долю которой приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в Штаты.

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Источники издания добавили, что американский президент Джо Байден еще не дал официального согласия, хотя этот вопрос рассматривается уже более двух месяцев. В Белом доме есть опасения, что этот шаг может нанести ущерб отраслям промышленности США — особенно автомобильной.

Планирует ли Евросоюз принять аналогичные меры, агентству выяснить не удалось.

Россия является вторым по величине производителем алюминия в мире после Китая.