США захотели поддерживать военные контакты с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна хочет поддерживать военные контакты с Россией. Это необходимо, чтобы не допустить просчетов в ситуации вокруг Украины.

Об этом Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США. Так он ответил на вопрос о том, какие действия принимает администрация США, чтобы снизить риск «случайной эскалации [американских ВС] с российскими силами» на Украине.

«Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет», — ответил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна будет готова вступить в боевые действия против России, если ее вооруженные силы выйдут за пределы Украины и атакуют государство, входящее в НАТО.