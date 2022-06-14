США захотели перестроить отношения с Саудовской Аравией

США намерены перестроить отношения с Саудовской Аравией, а не разорвать их. Такую задачу поставил себе президент США Джо Байден, который в июле посетит королевство в рамках ближневосточного турне. Об этом сообщил представитель Белого дома, передало РИА «Новости».

Байден совершит первое в должности президента турне по Ближнему Востоку с 13 по 16 июля.

Представитель вашингтонской администрации сообщил журналистам, что Соединенные Штаты ставят перед собой цель заново отрегулировать отношения с саудитами, а не разрывать их.

«Саудовская Аравия являлась нашим стратегическим партнером на протяжении 80 лет. Наши страны имеют множество общих интересов: от сдерживания Ирана до борьбы с терроризмом», — сказал чиновник Белого дома в ходе брифинга, приуроченного к грядущей проездке Байдена.

Для США важны контакты и с другими важными игроками в регионе, и посещение Саудовской Аравии является «разумным шагом» с этой точки зрения, отметил представитель администрации Байдена.

Байден посетит саудовский город Джидда, где примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта, Ирака и Иордании. Перед этим президент США посетит Израиль.