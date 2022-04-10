facebook_pixel
    10 апреля 2022, 17:48

    США захотели передать Украине системы береговой обороны

    Помощник президента США Салливан сообщил о планах поставок Украине систем береговой обороны

    Александр Блинов

    США планируют нарастить поставки оружия Украине и прорабатывают с партнерами вопрос предоставления ей систем береговой обороны. Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в эфире CNN, передал ТАСС.

    США захотели передать Украине системы береговой обороны

    В Белом доме работают над планом увеличения оружейных поставок Украине. Салливан рассказал, что сейчас с партнерами обсуждают поставку систем береговой обороны. По словам помощника Джо Байдена, это нужно для «нейтрализации угроз» в Черном море.

    По данным Bloomberg, Салливан также сообщил, что США изучают вопрос подготовки украинских военнослужащих на территории другой страны.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее рассказал, что в ближайшие дни обсудит с Военным комитетом ЕС поставки вооружений, которые запросила Незалежная. Боррель получил список этих вооружений в ходе визита в Киев, где призывал продолжать боевые действия и заявлял, что Евросоюз продолжит снабжать Украину оружием.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее назвала Евросоюз «отделом экономических сношений» НАТО.