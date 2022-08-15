США разжигают конфликты в разных регионах для того, чтобы переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине. Такое заявление сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

Вашингтон, как предположил Риттер, стремится «создать хаос» в потенциально взрывоопасных точках Европы, к примеру, в Косово, чувствуя, что украинский кризис развивается не по задуманному сценарию, отметило РИА «Новости».

Штаты надеются максимально осложнить жизнь России, считает экс-разведчик. РФ же, по его предположению, может начать корректировать свои планы при изменении геополитической обстановки на континенте.

Риттер заметил, что все это еще раз доказывает, что власти США «нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе».

«Их интересует лишь получение дешевых политических очков», — подытожил бывший американский разведчик.

Риттер также заявлял, что глава Белого дома Джо Байден может остановить украинского президента Владимира Зеленского всего одним звонком. Важным рычагом давления на Украину, как считает экс-разведчик, является угроза прекращения снабжения оружием.