США захотели ограничить Россию в использовании права вето в Совбезе

Соединенные штаты поддерживают резолюцию об обязательных встречах Генассамблеи ООН в случае использования права вето в Совбезе. Об этом сообщила в постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

Документ был опубликован на сайте представительства США при ООН.

«Соединенные Штаты являются соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, инициированной основной группой государств-членов во главе с Лихтенштейном, о праве вето Совета Безопасности ООН», — отметила Томас-Гринфилд в своем заявлении.

Эта мера «автоматически созывает заседание Генеральной Ассамблеи после того, как в Совете Безопасности будет наложено вето», поясняется в заявлении.

Она также обратила внимание на то, что американская сторона выражает особую обеспокоенность «вызывающим сожаление подходом России к привилегии, которой является право вето, на протяжении последних двух десятилетий».

«Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о праве вето станет важным шагом на пути к подотчетности, прозрачности и ответственности всех постоянных членов Совета Безопасности, обладающих его полномочиями», — говорится в заключении заявления.

В начале апреля Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совета безопасности ООН не получится. Участие РФ в Совбезе мировой организации в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава ООН наравне с Китаем, Францией, Великобританией и США. Для исключения России необходимо вносить поправку в Устав ООН.