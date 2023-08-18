Мир 18 августа 2023, 08:42 США захотели наказать Турцию за помощь России WSJ: США пригрозили санкциями Турции за помощь России в обходе ограничений РИА «Новости»

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Власти США намерены принять меры против Турции из-за того, что она якобы помогает России обходить наложенные на нее ограничения. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

«Мы очень надеемся, что нам в итоге не придется вводить санкции против Турции из-за помощи России в уходе от ограничений. Мы работаем как с частным сектором, так и правительством, постоянно уведомляем их о вероятных рисках такого содействия», — сообщил американский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

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Авторы статьи отметили, что расширение торговли Турции и России после начала специальной операции сильно обеспокоило Белый дом.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила, что санкции США против России полностью провалились. Она призвала больше не выделять Украине денег, сообщал RT.

Также обозреватель Джордж Гловер отмечал, что из-за помощи Украине США лишились почти шести триллионов долларов.