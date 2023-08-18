18 августа 2023, 08:42
США захотели наказать Турцию за помощь России
WSJ: США пригрозили санкциями Турции за помощь России в обходе ограничений
Власти США намерены принять меры против Турции из-за того, что она якобы помогает России обходить наложенные на нее ограничения. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.
«Мы очень надеемся, что нам в итоге не придется вводить санкции против Турции из-за помощи России в уходе от ограничений. Мы работаем как с частным сектором, так и правительством, постоянно уведомляем их о вероятных рисках такого содействия», — сообщил американский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.
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Авторы статьи отметили, что расширение торговли Турции и России после начала специальной операции сильно обеспокоило Белый дом.
Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила, что санкции США против России полностью провалились. Она призвала больше не выделять Украине денег, сообщал RT.
Также обозреватель Джордж Гловер отмечал, что из-за помощи Украине США лишились почти шести триллионов долларов.
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