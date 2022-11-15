Мир 15 ноября 2022, 03:47 США захотели модифицировать беспилотники Gray Eagle для отправки на Украину CNN: США изучают возможность модифицировать БПЛА Gray Eagle для отправки на Украину Википедия

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США изучают модификации, которые возможно внести в беспилотники Gray Eagle, чтобы их можно было отправить на Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

«Как сообщили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами», — сообщил телеканал.

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Представитель Конгресса сообщил, что возможно внесение технических исправлений, однако это потребует много времени и трудозатрат. Без изменений БПЛА вряд ли попадут в список поставок вооружения для Украины, отметили на телеканале.

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Беспилотники Gray Eagle могут покрывать более восьми тысяч километров, пребывая в воздухе непрерывно около 30 часов. Дроны могут нести четыре ракеты Hellfire, уточнил телеканал.

В Америке стали чаще звучать призывы уменьшить военную помощь Украине, а средства направить на решение внутренних проблем. Бывшая помощница сенатора от Юты Кэтрин Томпсон призвала новых членов Конгресса следовать принципу приоритета внутренней политики.