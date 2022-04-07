США захотели лишить Россию доходов от экспорта газа и нефти

Соединенные Штаты Америки и их союзники намерены со временем лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа. Об этом в эфире телеканала CNN заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Вы правы, доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей», — подчеркнул Сингх.

Он добавил, что американское правительство сотрудничает с Германией, чтобы закрыть газопровод «Северный поток — 2». США и союзники «отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», заявил заместитель советника. Реализация планов Америки потребует времени, однако в результате Россия лишится любых доходов от поставок за границу энергоресурсов, отметил Сингх.

Американский президент Джо Байден с начала спецоперации на Украине подписал несколько пакетов антироссийских санкций, в том числе запрет на импорт энергоносителей из РФ. После этого стоимость бензина на заправках в США стремительно выросла.