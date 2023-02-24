Мир 24 февраля 2023, 18:22 США захотели конфисковать недвижимость бизнесмена из России Вексельберга на 75 млн долларов США подали иск о конфискации собственности бизнесмена из РФ Вексельберга на $75 млн РИА «Новости»

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Власти США подали иск в суд о конфискации шести объектов недвижимости российского бизнесмена Виктора Вексельберга на 75 миллионов долларов. Об этом сообщил Минюст Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты добиваются конфискации элитной недвижимости на сумму 75 миллионов долларов, принадлежащей олигарху Виктору Вексельбергу. Отдельно гражданину России предъявлено обвинение в незаконном экспорте контрразведывательного оборудования в корыстных целях», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Гражданский иск подал прокурор Южного округа Нью-Йорка. В жалобе утверждается, что имущество, находящееся в бенефициарном владении российского олигарха, «является доходом от нарушения санкций» и причастно к «международным операциям по отмыванию денег».

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В сообщении также указывается, что Вексельберг купил недвижимость, о которой идет речь, в период примерно с 2008 по 2017 год «через ряд подставных компаний». Семьдесят пять миллионов долларов — их стоимость на сегодняшний день.

Виктор Вексельберг — инженер, предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель Попечительского совета «Сколтеха» и совета директоров ГК «Ренова».