Мир 23 ноября 2022, 09:05 США захотели использовать НАТО для подрыва европейской экономики — The Global Times The Global Times: США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва экономики Европы РИА «Новости»

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США используют НАТО как ловушку для подрыва экономики Европы и укрепления своего влияния на правительства стран Евросоюза. Об этом написала китайская газета The Global Times.

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна заявил изданию, что Штаты хотят заставить некоторые европейские государства применить антироссийскую стратегию. По его мнению, в итоге ЕС окажется еще более зависимым от США и НАТО.

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«Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны — члены Альянса», — сказано в статье.

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Под «недобрыми намерениями» подразумевается требование увеличить траты на оборонный бюджет. Однако поскольку в Европе сейчас энергетический кризис и инфляция, то увеличение расходов на военные нужды может взывать среди европейцев еще больше недовольства.

«В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС», — резюмировали авторы материла.

После того как Россия начала спецоперацию на Украине, Запад начал помогать киевскому режиму и поставлять ему оружие. По оценкам экспертов и средств массовой информации, оружейные запасы США и Европы почти опустели.