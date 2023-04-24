Мир 24 апреля 2023, 16:05 США захотели гарантий успеха наступления Украины Белый дом: США захотели удостовериться, что наступление Украины станет успешным Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Власти США хотят удостовериться, что предстоящее контрнаступление украинских военных в зоне специальной операции станет успешным. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, его слова привело РИА «Новости».

«Мы хотим быть уверены, что на Украине достигнем успеха в контрнаступление. Однако куда именно они пойдут, полностью зависит от Владимира Зеленского», — сказал Кирби.

Реклама

США вместе с союзниками, добавил он, делают все, чтобы убедиться в успешности предстоящего наступления Украины.

Ранее глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин предположил, что украинские боевики пойдут в атаку сразу после потери Артемовска в Донецкой Народной Республике. По его словам, Зеленскому в той ситуации будет необходима большая победа.

Австралийский генерал Мик Райан сообщал, что у ВСУ есть три сценария контрнаступления, писал RT.